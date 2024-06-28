Путин: Российские военные делают всё для безопасности Донбасса

Российская армия делает всё для безопасности Донбасса, однако одновременно с боевыми задачами нужно решать и социальные. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

"Главное для Донбасса, Новороссии — решение вопросов безопасности. И ребята наши делают всё, чтобы решить эту задачу. Но откладывать на потом решения соцзадач, развития экономики нецелесообразно. Надо решать эти вопросы сейчас, параллельно с решением боевых задач", — сказал российский лидер.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).