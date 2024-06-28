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Регион
28 июня, 14:55

Путин: Российские военные делают всё для безопасности Донбасса

Российская армия делает всё для безопасности Донбасса, однако одновременно с боевыми задачами нужно решать и социальные. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

"Главное для Донбасса, Новороссии — решение вопросов безопасности. И ребята наши делают всё, чтобы решить эту задачу. Но откладывать на потом решения соцзадач, развития экономики нецелесообразно. Надо решать эти вопросы сейчас, параллельно с решением боевых задач", — сказал российский лидер.

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Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин высоко оценил восстановление новых регионов. Президент также указал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни и социально-экономического развития.

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Life.ru

Александра Мышляева
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