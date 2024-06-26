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Регион
26 июня, 13:22

В СК озвучили сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе и приграничных районах

СК: Ущерб от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии превысил 734 млрд рублей

Суммарный ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысил 734 миллиарда рублей. Такое число озвучил заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Александр Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей", — указал зампредседателя СК РФ на сессии "Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка".

Фёдоров добавил, что в 2022 и 2023 годах эксперты СК выполнили почти семь с половиной тысяч экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Ущерб от обстрелов ВСУ в Белгородской области оценили в 20 млрд
Ущерб от обстрелов ВСУ в Белгородской области оценили в 20 млрд

А ранее Life.ru писал, что в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов ВСУ. Власти полуострова намерены потребовать от Украины соответствующей компенсации.

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Telegram / Леонид Пасечник

Дарья Нарыкова
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