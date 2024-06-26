В СК озвучили сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе и приграничных районах

Суммарный ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысил 734 миллиарда рублей. Такое число озвучил заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Александр Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей", — указал зампредседателя СК РФ на сессии "Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка".

Фёдоров добавил, что в 2022 и 2023 годах эксперты СК выполнили почти семь с половиной тысяч экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Белгородской, Брянской и Ростовской областях.