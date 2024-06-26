В СК озвучили сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе и приграничных районах
СК: Ущерб от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии превысил 734 млрд рублей
Суммарный ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысил 734 миллиарда рублей. Такое число озвучил заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Александр Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей", — указал зампредседателя СК РФ на сессии "Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка".
Фёдоров добавил, что в 2022 и 2023 годах эксперты СК выполнили почти семь с половиной тысяч экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Белгородской, Брянской и Ростовской областях.
А ранее Life.ru писал, что в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов ВСУ. Власти полуострова намерены потребовать от Украины соответствующей компенсации.
Telegram / Леонид Пасечник