Пушилин заявил, что в Донецке построят новый аэропорт

В Донецке намечено строительство нового аэропорта на месте разрушенного в 2014-2015 годах. Подготовительные работы начнутся уже в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла, » — написал Пушилин в своем Telegram-канале, приурочив пост к десятилетию освобождения донецкого аэропорта.

По его словам, разрушенный аэропорт остаётся символом мужества жителей Донбасса, а его восстановление обретёт новый смысл как знак возрождения региона.