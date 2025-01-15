Пушилин заявил, что в Донецке построят новый аэропорт
Разрушенный аэропорт Донецка. Фото © Михаил Соколов/ТАСС
В Донецке намечено строительство нового аэропорта на месте разрушенного в 2014-2015 годах. Подготовительные работы начнутся уже в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла, » — написал Пушилин в своем Telegram-канале, приурочив пост к десятилетию освобождения донецкого аэропорта.
По его словам, разрушенный аэропорт остаётся символом мужества жителей Донбасса, а его восстановление обретёт новый смысл как знак возрождения региона.
Бои за донецкий аэропорт продолжались почти 35 недель, и за него сражались бойцы таких легендарных подразделений, как «Спарта», «Сомали», «Шахтёрская дивизия» и «Пятнашка».
Ранее Пушилин анонсировал в будущем возможное восстановление освобождённой Марьинки. Между тем президент Владимир Путин заявил, что главной задачей в 2025 году является достижение целей специальной военной операции. По его словам, победа — задача номер один.