В России появятся прямые рейсы до Малайзии

Между Малайзией и Россией появится прямое авиасообщение, сейчас стороны прорабатывают вопрос его открытия. Прямые рейсы позволят улучшить деловые и гуманитарные отношения Москвы и Куала-Лумпура, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов», — сказал лидер России.

Напомним, что в Москве прошла встреча Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Президент России отметил, что отношения Москвы и Куала-Лумпура носят дружественный и партнёрский характер. Товарооборот между странами находится на хорошем уровне, хоть и несколько сократился за последний год.