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Регион
14 мая, 14:14

В России появятся прямые рейсы до Малайзии

Путин заявил об открытии прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Между Малайзией и Россией появится прямое авиасообщение, сейчас стороны прорабатывают вопрос его открытия. Прямые рейсы позволят улучшить деловые и гуманитарные отношения Москвы и Куала-Лумпура, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов», — сказал лидер России.

Путин провёл международный телефонный разговор
Путин провёл международный телефонный разговор

Напомним, что в Москве прошла встреча Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Президент России отметил, что отношения Москвы и Куала-Лумпура носят дружественный и партнёрский характер. Товарооборот между странами находится на хорошем уровне, хоть и несколько сократился за последний год.

Полина Никифорова
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