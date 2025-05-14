«Россия для нас большой друг»: Путин в Кремле начал встречу с премьером Малайзии

В Москве стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Малайзия – наш давний, очень надёжный и значимый партнёр: и в целом, и в Юго-Восточной Азии. Знаю, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться так же, как развиваются отношения между нашими странами», — сказал лидер РФ в начале встречи.

Путин добавил, что отношения Москвы и Куала-Лумпура носят дружественный и партнёрский характер. Товарооборот между странами находится на хорошем уровне, хоть и несколько сократился за последний год. Также глава государства поблагодарил Малайзию за участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Кроме того, представители государства поучаствуют в XVI экономическом форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, который проходит 13-18 мая. Путин выразил уверенность, что визит малайзийского премьера будет содержательным и поспособствует развитию отношений между странами.

Ибрагим поблагодарил лидера РФ и отметил важность России для Малайзии.

«Россия для нас большой друг. Мы уважаем вашу страну. Мы обсуждали это со многими бизнесменами на прошлой неделе <...> Мы пытаемся осуществить план при помощи переговоров. И, конечно же, мы надеемся на Вашу личную поддержку этого сотрудничества, чтобы мы смогли осуществить наши партнёрские отношения», — сказал азиатский политик.

Кроме того, Путин пригласил в Россию Верховного правителя Малайзии (полное название титула — Кебавах Дули Янг Маха Мулия Шери Падука Багинда Янг ди-Пертуан Агонг). Президент РФ отметил, что Москва ждёт визита Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа. Также глава государства передал монарху свои лучшие пожелания.