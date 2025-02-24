Шойгу направился в Индонезию и Малайзию для обсуждения вопросов безопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился в Индонезию и Малайзию с рабочими визитами. Бывший министр обороны и члены межведомственной делегации пробудут там до 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Цель поездки — обсуждение двусторонних вопросов безопасности и обороны, а также сотрудничества Москвы с государствами Юго-Восточной Азии. Кроме того, Шойгу обменяется с местными политиками мнениями по актуальным международным проблемам и ситуации в регионе.