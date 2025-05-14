Бразильский спецборт приземлился в Москве на фоне обещаний Лулы да Силвы поговорить с Путиным

Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково на фоне обещаний президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы обсудить с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Лула да Силва, вероятно, обсудит с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая. По его словам, во время визита в РФ 8-10 мая он через МИД получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы объявить о перемирии. Да Силва сообщил, что передал эти слова киевского руководства, как только встретился с Путиным.