Лула да Силва намерен в Москве передать Путину просьбы Киева о переговорах
Владимир Путин и Лула да Силва. Фото © Life.ru
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудит с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая.
«Когда я остановлюсь в Москве (после визита в Китай), я попытаюсь поговорить с Путиным», — заявил Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине.
По его словам, во время визита в РФ 8-10 мая он через МИД получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы объявить о перемирии. Да Силва сообщил, что передал эти слова киевского руководства, как только встретился с Путиным.
«У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чём я спросил», — отметил президент Бразилии.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там, где диалог сторон был прерван Киевом в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. В Кремле позже отметили, что российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону.