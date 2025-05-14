Лула да Силва намерен в Москве передать Путину просьбы Киева о переговорах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудит с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая.

«Когда я остановлюсь в Москве (после визита в Китай), я попытаюсь поговорить с Путиным», — заявил Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, во время визита в РФ 8-10 мая он через МИД получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы объявить о перемирии. Да Силва сообщил, что передал эти слова киевского руководства, как только встретился с Путиным.

«У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чём я спросил», — отметил президент Бразилии.

При этом ранее Лула да Силва уже предлагал себя в качестве посредника на переговорах по Украине.