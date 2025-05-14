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Регион
14 мая, 06:18

Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле

Liberation: Зеленский рассчитывает на прекращение огня после встречи в Стамбуле

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В беседе с газетой Liberation руководитель киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на результативную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле. Он рассчитывает достичь договорённостей о прекращении боевых действий и полном обмене военнопленными.

Зеленский отметил, что хотя полное согласие по всем вопросам недостижимо, важно выработать механизм для завершения конфликта. По его словам, переговоры должны увенчаться политическим триумфом — установлением перемирия и возвращением всех пленных.

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Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. 13 мая стало известно, кто представит США на переговорах. Москва ещё официально не объявила состав своей делегации.

Оксана Попова
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