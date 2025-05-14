Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле

В беседе с газетой Liberation руководитель киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на результативную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле. Он рассчитывает достичь договорённостей о прекращении боевых действий и полном обмене военнопленными.

Зеленский отметил, что хотя полное согласие по всем вопросам недостижимо, важно выработать механизм для завершения конфликта. По его словам, переговоры должны увенчаться политическим триумфом — установлением перемирия и возвращением всех пленных.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. 13 мая стало известно, кто представит США на переговорах. Москва ещё официально не объявила состав своей делегации.