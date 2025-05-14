Готовится устроить «концерт»: Сальдо разоблачил планы Зеленского на Стамбул

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал цель личного визита Владимира Зеленского в Стамбул для участия в переговорах с Россией. По его словам, бывший комик собирается устроить очередную одиозную выходку, к которой его активно подталкивают западные партнёры.

«Он абсолютно неискренен, он готовится ещё один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и чётко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — отметил Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».