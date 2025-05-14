Готовится устроить «концерт»: Сальдо разоблачил планы Зеленского на Стамбул
Сальдо: Зеленский едет в Стамбул устраивать «концерт» и «колотить понты»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал цель личного визита Владимира Зеленского в Стамбул для участия в переговорах с Россией. По его словам, бывший комик собирается устроить очередную одиозную выходку, к которой его активно подталкивают западные партнёры.
«Он абсолютно неискренен, он готовится ещё один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и чётко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — отметил Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».
Финальный акцент Сальдо сделал на различии подходов: Москва демонстрирует ответственность и заботу о людях, а Киев — лишь медийную активность и «циничное отношение к происходящему».
Напомним, что президент России Владимир Путин первым предложил Киеву вернуться к прямому диалогу, выбрав для встречи Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие о необходимости предварительного 30-дневного перемирия, но затем согласился на контакт.