Путин провёл международный телефонный разговор
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл международный телефонный разговор. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев, не уточняя, с кем глава государства вёл диалог.
Кроме того, сегодня Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Но главной интригой остаётся, чем президент России будет заниматься завтра, 15 мая. На эту дату назначены переговоры с Украиной в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл расписание главы государства, заявив, что у российского лидера на завтра назначены рабочие встречи.