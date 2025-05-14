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Регион
14 мая, 14:01

Путин провёл международный телефонный разговор

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл международный телефонный разговор. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев, не уточняя, с кем глава государства вёл диалог.

Кроме того, сегодня Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Но главной интригой остаётся, чем президент России будет заниматься завтра, 15 мая. На эту дату назначены переговоры с Украиной в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл расписание главы государства, заявив, что у российского лидера на завтра назначены рабочие встречи.

Александр Юнашев
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