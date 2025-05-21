Часть украинского дрона упала на детсад «Василёк» в Подмосковье, дети прятались в подвале

Фрагмент украинского беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедове. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.

Фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове. Видео © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово

«Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василёк». Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания», — написала она в телеграм-канале.