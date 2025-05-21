Часть украинского дрона упала на детсад «Василёк» в Подмосковье, дети прятались в подвале
Фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове
Фото © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово
Фрагмент украинского беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедове. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.
Фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове. Видео © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово
«Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василёк». Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания», — написала она в телеграм-канале.
Хрусталёва подчеркнула, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму, сейчас и дети, и коллектив в безопасности. На месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее глава города сообщила, что над Домодедово Московской области работают средства ПВО. В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово вводились ограничения на выпуск и приём судов. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на столицу украинских беспилотников.