Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:19

Часть украинского дрона упала на детсад «Василёк» в Подмосковье, дети прятались в подвале

Фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове

Фото © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово

Фото © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово

Фрагмент украинского беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедове. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.

Фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове. Видео © Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово

«Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василёк». Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания», — написала она в телеграм-канале.

ПВО отбила третью за сутки атаку роя дронов ВСУ на Орловскую область
ПВО отбила третью за сутки атаку роя дронов ВСУ на Орловскую область

Хрусталёва подчеркнула, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму, сейчас и дети, и коллектив в безопасности. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее глава города сообщила, что над Домодедово Московской области работают средства ПВО. В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово вводились ограничения на выпуск и приём судов. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на столицу украинских беспилотников.
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar