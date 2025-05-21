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21 мая, 10:19

Собянин: Силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Telegram-канале в среду. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей пока нет.

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Ранее сообщалось, что жители Московской, Липецкой и Владимирской областей с утра жалуются на перебои со связью. Сбои не связаны с работой самих операторов и могут быть обусловлены внешними причинами.

Марина Фещенко
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