Собянин: Силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву
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Силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Telegram-канале в среду. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что жители Московской, Липецкой и Владимирской областей с утра жалуются на перебои со связью. Сбои не связаны с работой самих операторов и могут быть обусловлены внешними причинами.