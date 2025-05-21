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Регион
21 мая, 07:48

В Московской, Липецкой и Владимирской областях сбоит мобильный интернет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Как пишет SHOT, проблемы замечены при открытии YouTube и соцсетей.

Власти Липецкой области уже объяснили, что ограничения связаны с работой военных и введены в целях безопасности. При этом домашний интернет и подключение по Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны. Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Завод и несколько домов повреждены под Орлом в результате атаки дронов ВСУ
Завод и несколько домов повреждены под Орлом в результате атаки дронов ВСУ

Напомним, что минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила 127 украинских беспилотников. При этом наибольшее их количество наблюдалось в Брянской области — 41 дрон и Орловской области — 37 БПЛА. По данным SHOT, дроны запускались с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей Украины.

Александра Вишнякова
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