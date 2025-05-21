В Московской, Липецкой и Владимирской областях сбоит мобильный интернет

Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Как пишет SHOT, проблемы замечены при открытии YouTube и соцсетей.

Власти Липецкой области уже объяснили, что ограничения связаны с работой военных и введены в целях безопасности. При этом домашний интернет и подключение по Wi-Fi работают в штатном режиме.