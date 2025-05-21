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Регион
21 мая, 04:13

За сутки расчёты ПВО ликвидировали 37 вражеских дронов в Орловской области

Губернатор Клычков: Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников в Орловской области

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 37 украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Наши силы ПВО работали до раннего утра – помимо этих 11, по уточнённой информации, были уничтожены ещё 26 вражеских БПЛА. Итог 37 БПЛА за сутки», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что 20 мая силы ПВО с 20:00 до 21:40 мск уничтожили 15 беспилотников в трёх российских регионах. В Орловской области на тот момент сообщали об 11 сбитых дронах. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Тимур Хингеев
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