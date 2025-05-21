За сутки расчёты ПВО ликвидировали 37 вражеских дронов в Орловской области

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 37 украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Наши силы ПВО работали до раннего утра – помимо этих 11, по уточнённой информации, были уничтожены ещё 26 вражеских БПЛА. Итог — 37 БПЛА за сутки», — написал он в своём телеграм-канале.