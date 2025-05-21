ВСУ за сутки восемь раз обстреляли населённые пункты ДНР
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки восемь раз атаковали населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.
«Зафиксировано 8 фактов вооружённых атак ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru). Всего выпущено 25 единиц различных боеприпасов», — говорится в официальном сообщении ведомства.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако под удар попали два жилых дома — зафиксированы повреждения, степень которых уточняется.
Ранее сообщалось, что под Белгородом в результате атаки украинского дрона погибла женщина, ещё одна получила тяжёлые ранения. Инцидент произошёл в Шебекино. Кроме того, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, в другом районе Белгородской области ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, в результате чего пострадали два мирных жителя.