ВСУ за сутки восемь раз обстреляли населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки восемь раз атаковали населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.

«Зафиксировано 8 фактов вооружённых атак ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru). Всего выпущено 25 единиц различных боеприпасов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако под удар попали два жилых дома — зафиксированы повреждения, степень которых уточняется.