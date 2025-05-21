Расчёты ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Рязанской области
SHOT: В небе над Рязанью прогремели пять взрывов, сработала ПВО
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Жители Рязани услышали не менее пяти мощных взрывов, доносившихся в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, средства ПВО были активированы для отражения атаки украинских беспилотников. Данных о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.
Ранее в Тульской области сработала ПВО, жители Алексина слышали звуки взрывов. Подробности происшествия пока не разглашаются. Официальные источники продолжают уточнять данные.