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20 мая, 21:45

Расчёты ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Рязанской области

SHOT: В небе над Рязанью прогремели пять взрывов, сработала ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Жители Рязани услышали не менее пяти мощных взрывов, доносившихся в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, средства ПВО были активированы для отражения атаки украинских беспилотников. Данных о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.

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Ранее в Тульской области сработала ПВО, жители Алексина слышали звуки взрывов. Подробности происшествия пока не разглашаются. Официальные источники продолжают уточнять данные.

Тимур Хингеев
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