Расчёты ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Рязанской области

Жители Рязани услышали не менее пяти мощных взрывов, доносившихся в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, средства ПВО были активированы для отражения атаки украинских беспилотников. Данных о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.