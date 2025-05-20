Россия отбила удар БПЛА сразу в трёх областях

Вечером 20 мая системы противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за короткий промежуток времени — с 20:00 до 21:40 по московскому времени — были уничтожены 15 вражеских дронов самолётного типа.

Наиболее интенсивная атака пришлась на Орловскую область, где средства ПВО сбили сразу 11 БПЛА. Ещё три беспилотника были перехвачены в небе над Брянской областью, и один — над территорией Белгородской области. О жертвах и разрушениях на текущий момент не сообщается. Все угрозы были оперативно ликвидированы дежурными расчётами.