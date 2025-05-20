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Регион
20 мая, 19:45

Россия отбила удар БПЛА сразу в трёх областях

Российские ПВО за вечер сбили 15 украинских беспилотников в трёх регионах

ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Karasev Viktor

ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Karasev Viktor

Вечером 20 мая системы противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за короткий промежуток времени — с 20:00 до 21:40 по московскому времени — были уничтожены 15 вражеских дронов самолётного типа.

Наиболее интенсивная атака пришлась на Орловскую область, где средства ПВО сбили сразу 11 БПЛА. Ещё три беспилотника были перехвачены в небе над Брянской областью, и один — над территорией Белгородской области. О жертвах и разрушениях на текущий момент не сообщается. Все угрозы были оперативно ликвидированы дежурными расчётами.

Расчёты ПВО сбили 35 украинских дронов над тремя российскими регионами за ночь
Расчёты ПВО сбили 35 украинских дронов над тремя российскими регионами за ночь

Минувшей ночью российские средства ПВО уже отражали воздушную атаку со стороны Украины: тогда в небе над Брянской областью были сбиты восемь беспилотников. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что на месте инцидента оперативно работали экстренные службы.

Андрей Васильев
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