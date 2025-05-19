Расчёты ПВО сбили 35 украинских дронов над тремя российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 35 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 26 дронов были поражены в воздушном пространстве Республики Крым, восемь — над Брянской областью и один — в районе Белгородской области.