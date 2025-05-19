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Регион
19 мая, 04:48

Расчёты ПВО сбили 35 украинских дронов над тремя российскими регионами за ночь

Система ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Система ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 35 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 26 дронов были поражены в воздушном пространстве Республики Крым, восемь — над Брянской областью и один — в районе Белгородской области.

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За прошедшую неделю ВСУ пытались более 200 раз атаковать Донецкую Народную Республику. Система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки.

Тимур Хингеев
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