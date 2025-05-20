Российские ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Брянской областью
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За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Глава региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте.
«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь вражеских БПЛА самолётного типа», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее «Грачи» уничтожили бронетехнику и живую силу Вооружённых сил Украины в зоне группировки войск «Восток». Экипажи Су-25 выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Штурмовики преодолели систему противовоздушной обороны и провели точечное поражение цели.