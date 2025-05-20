Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 04:21

Российские ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Брянской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь вражеских БПЛА самолётного типа», — написал он в своём телеграм-канале.

Российский боец отбил дрон ВСУ голыми руками
Российский боец отбил дрон ВСУ голыми руками

Ранее «Грачи» уничтожили бронетехнику и живую силу Вооружённых сил Украины в зоне группировки войск «Восток». Экипажи Су-25 выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Штурмовики преодолели систему противовоздушной обороны и провели точечное поражение цели.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar