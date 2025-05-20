Российские ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Брянской областью

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь вражеских БПЛА самолётного типа», — написал он в своём телеграм-канале.