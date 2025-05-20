«Грачи» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне группировки войск «Восток»

« Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. <…> В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ », — уточнили в ведомстве.

Один из участников операции, пилот с позывным Стрела, рассказал об обстановке во время выполнения вылета. По его словам, задание поступило в кратчайшие сроки, после чего был проведён технический осмотр, а вылет осуществлён незамедлительно. Экипаж преодолел систему противовоздушной обороны и провёл точечное поражение цели.