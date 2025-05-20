«Грачи» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне группировки войск «Восток»
МО РФ: Экипажи Су-25 Восточной группировки поразили технику и живую силу ВСУ
Су-25. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне действий объединения «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. <…> В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Один из участников операции, пилот с позывным Стрела, рассказал об обстановке во время выполнения вылета. По его словам, задание поступило в кратчайшие сроки, после чего был проведён технический осмотр, а вылет осуществлён незамедлительно. Экипаж преодолел систему противовоздушной обороны и провёл точечное поражение цели.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих. Рядовые Алексей Пугачев и Константин Прищепа спасли своих товарищей от гибели. Во время боя первый заметил приближение беспилотника-камикадзе и открыл прицельный огонь из оружия, сумев сбить дрон. А второй спас военнослужащего, эвакуировав его из зоны обстрела.