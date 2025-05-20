Под огнём и с раненой рукой: Минобороны поделилось, как российские бойцы спасали товарищей

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о подвигах российских военнослужащих, проявивших мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Рядовые Константин Прищепа и Алексей Пугачев спасли своих товарищей от гибели.

Во время боя Алексей Пугачев вовремя заметил приближение беспилотника-камикадзе Вооружённых сил Украины. Боец открыл прицельный огонь из оружия и сумел сбить дрон. В результате взрыва БПЛА военнослужащий получил ранение руки. Несмотря на травму, он продолжил выполнение боевой задачи. Его меткие выстрелы помогли уничтожить огневые точки противника, что обеспечило продвижение российских войск вперёд.

Константин Прищепа во время штурма опорных пунктов ВСУ бросился на помощь товарищу, когда тот получил ранение и оказался под вражеским огнём. Военнослужащий вытащил бойца из зоны обстрела, оказал первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию пострадавшего в госпиталь. Благодаря решительности и самоотверженности Прищепы и Пугачева были достигнуты важные тактические успехи, а жизни их сослуживцев были спасены.