Российский боец почти месяц прятался от наёмников ВСУ под подбитым танком

Российский боец 29 дней прятался от французских наёмников под подбитым танком в Харьковской области. Об этом пишет Mash Gor.

Старший сержант Рамазан Закарьяев с позывным Казбек из Махачкалы пережил настоящий ад на земле. В апреле группа из штурмовиков зашла в село Тихое и попала под удар. Выжили только Казбек с товарищем. Вместе они прятались десять дней, но затем сослуживца Закарьяева убили. Казбек остался один. Он добывал воду, собирая в дождь.

Через несколько дней мужчина вышел из своего укрытия. К счастью, его подобрал сельчанин, оказал первую помощь и вывел с позиции. Сейчас Казбек находится в госпитале, угрозы его жизни нет.