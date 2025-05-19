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19 мая, 14:22

Российский боец почти месяц прятался от наёмников ВСУ под подбитым танком

Mash Gor: Боец ВС РФ 29 дней прятался от французских наёмников ВСУ под танком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Российский боец 29 дней прятался от французских наёмников под подбитым танком в Харьковской области. Об этом пишет Mash Gor.

Старший сержант Рамазан Закарьяев с позывным Казбек из Махачкалы пережил настоящий ад на земле. В апреле группа из штурмовиков зашла в село Тихое и попала под удар. Выжили только Казбек с товарищем. Вместе они прятались десять дней, но затем сослуживца Закарьяева убили. Казбек остался один. Он добывал воду, собирая в дождь.

Через несколько дней мужчина вышел из своего укрытия. К счастью, его подобрал сельчанин, оказал первую помощь и вывел с позиции. Сейчас Казбек находится в госпитале, угрозы его жизни нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец три дня скрывался у опорника ВСУ в пяти метрах от врага. Мужчина практически научился не дышать.

Никита Никонов
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