Боец-дзюдоист сошёлся в рукопашной схватке с военным ВСУ в блиндаже

Боец штурмового подразделения группировки войск «Центр» Дмитрий Бородавко из 242-го полка рассказал об ожесточённой рукопашной схватке под Александрополем. В ходе операции по взятию позиций противника ему пришлось не только выдержать шквальный огонь, но и вступить в ближний бой без оружия.

Как рассказал Дмитрий, их группе из четырёх человек дали задачу захватить вражеский блиндаж. Хотели пойти вечером, но начался дождь — естественное прикрытие. Солдаты собрали и вышли, не дожидаясь захода солнца. Под покровом непогоды, короткими перебежками, маскируясь от вражеских разведывательных дронов, отряд сумел незаметно подобраться к цели.

Штурм начался стремительно. Бородавко первым проник внутрь укрепления, за ним зашли трое сослуживцев. В узком проходе они моментально столкнулись с обороняющимися. Из-за висящего ковра показались стволы автоматов, и бойцы попали под плотный перекрёстный огонь. Спустя несколько секунд Дмитрий увидел, как по полу покатилась вражеская граната.

«Я попал под перекрёстный огонь. Все думали, что я уже 200 (убит. — Прим. Life.ru). Я зажимаюсь в углу, мне выкатывается граната, перед лицом взрывается», — рассказал солдат ТАСС.

Несмотря на ранения, группа продолжила действовать. В разгар схватки у Дмитрия закончился боезапас. В этот момент один из противников попытался выскочить. Бородавко, занимавшийся дзюдо, мгновенно отреагировал: схватил его, применил подсечку, опрокинул на землю и зафиксировал, удерживая и не давая подняться. После этой схватки блиндаж был полностью зачищен и взят под контроль.

«В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», — заключил боец.

Операция по захвату позиции заняла несколько часов. Уже к рассвету Дмитрий Бородавко вместе с группой отправился на следующее боевое задание, в рамках которого он трое суток провёл в тылу противника, осуществляя координацию огня артиллерии и беспилотников.