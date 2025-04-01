С кирпичом против автомата: Опубликованы кадры рукопашной схватки нашего танкиста и бойца ВСУ

Российский механик-водитель танка с позывным Макс сумел захватить украинского солдата в рукопашной схватке, преодолев его сопротивление. Видео опубликовано в Telegram-канале «Иди и смотри».

На кадрах запечатлён момент, как российский солдат во время марш-броска по селу к одному из разрушенных зданий и сталкивается с бойцом Вооруженных сил Украины. А уже в следующей сцене он сопровождает украинского военного, вооруженного автоматом.

По словам самого танкиста, украинский солдат сперва взял его на прицел и запросил указания по рации. Получив команду действовать самостоятельно, украинский военный попытался выстрелить, но его автомат дал осечку. Наш боец понял, что это его единственный шанс на спасение. Он бросил кирпич в противника, чтобы отвлечь его внимание, затем приблизился и вступил в рукопашную схватку. В результате захваченный украинский боец был передан российским силам.