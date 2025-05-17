«Существенное влияние»: Раскрыта важность взятого Александрополя для ВС РФ

Взятие российскими военными населённого пункта Александрополь в ДНР создаёт благоприятные оперативные условия для дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что наступление на Дзержинском направлении демонстрирует активное продвижение российских войск сразу на нескольких участках фронта — как на Донецком, так и на Южно-Донецком.

«С освобождением данного населённого пункта мы открываем себе серьёзные оперативные просторы, которые потом, в дальнейшем окажут существенное влияние на продвижение севернее данного населённого пункта — это населённый пункт Часов Яр, который имеет стратегическое значение для ДНР», — сказал он ТАСС.

Марочко подчеркнул, что установление контроля над Александрополем создаёт предпосылки для расширения наступательных операций российских войск на других стратегических направлениях в Донецкой Народной Республике.