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Регион
17 мая, 12:28

«Существенное влияние»: Раскрыта важность взятого Александрополя для ВС РФ

Эксперт Марочко: Взятие Александрополя даст возможность освободить Часов Яр

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Взятие российскими военными населённого пункта Александрополь в ДНР создаёт благоприятные оперативные условия для дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что наступление на Дзержинском направлении демонстрирует активное продвижение российских войск сразу на нескольких участках фронта — как на Донецком, так и на Южно-Донецком.

«С освобождением данного населённого пункта мы открываем себе серьёзные оперативные просторы, которые потом, в дальнейшем окажут существенное влияние на продвижение севернее данного населённого пункта — это населённый пункт Часов Яр, который имеет стратегическое значение для ДНР», — сказал он ТАСС.

Марочко подчеркнул, что установление контроля над Александрополем создаёт предпосылки для расширения наступательных операций российских войск на других стратегических направлениях в Донецкой Народной Республике.

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Накануне в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР. Сегодня стало известно, что наши парни взяли Александрополь.

Александра Мышляева
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