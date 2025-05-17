Армия России освободила Александрополь в ДНР

Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло

Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло

Накануне в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР, об установлении контроля над которым стало известно во время проводившихся вчера переговоров России и Украины в Стамбуле.