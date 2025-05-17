Армия России освободила Александрополь в ДНР
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Армия России освободила населённый пункт Александрополь в ДНР. Об этом уведомили в Минобороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.
Накануне в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР, об установлении контроля над которым стало известно во время проводившихся вчера переговоров России и Украины в Стамбуле.