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Регион
17 мая, 09:19

Армия России освободила Александрополь в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила населённый пункт Александрополь в ДНР. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

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Накануне в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР, об установлении контроля над которым стало известно во время проводившихся вчера переговоров России и Украины в Стамбуле.

Юрий Лысенко
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