Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло
ВС РФ уничтожили штурмовую группу «Айдар»* при попытке зайти в Курскую область
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Военнослужащие Российской армии, обороняющие приграничный посёлок Тёткино, предотвратили попытку проникновения на территорию Курской области штурмовой группы украинского националистического батальона «Айдар»*. О срыве диверсии докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
Украинская штурмовая группа 24-го батальон «Айдар»* попыталась пешим порядком пересечь границу в направлении курского Тёткино со стороны Рыжеевки Сумской области по стандартному маршруту. Противник был своевременно обнаружен и уничтожен огнём из стрелкового оружия на восточной окраине сумского села.
«Пересечения оккупантами госграницы не допущено», — отчитались «Бесстрашные».
Стоит отметить, что это не первая попытка украинских сил прорваться на территорию Курской области. 7 мая российские войска сорвали попытки ВСУ проникнуть в регион. Украинские подразделения атаковали населённые пункты Тёткино и Новый Путь, однако эти штурмы были отбиты. В ходе боев было уничтожено около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих. Подобные попытки проникновения на территорию предпринимались украинскими силами также 5 и 6 мая.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России