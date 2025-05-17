Военнослужащие Российской армии, обороняющие приграничный посёлок Тёткино, предотвратили попытку проникновения на территорию Курской области штурмовой группы украинского националистического батальона «Айдар»*. О срыве диверсии докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Украинская штурмовая группа 24-го батальон «Айдар»* попыталась пешим порядком пересечь границу в направлении курского Тёткино со стороны Рыжеевки Сумской области по стандартному маршруту. Противник был своевременно обнаружен и уничтожен огнём из стрелкового оружия на восточной окраине сумского села.