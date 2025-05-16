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Регион
16 мая, 10:00

Армия России взяла стратегически важное село и дала переговорщикам новый козырь

В Минобороны РФ сообщили, что войска России освободили село Вольное Поле в ДНР

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие взяли под свой контроль стратегически важный посёлок Вольное Поле в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ и добавили, что всего за последнюю неделю освобождено шесть населённых пунктов в зоне спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ выдавили противника из Котляровки, Миролюбовки, Михайловки и Новоалександровки в ДНР, а также солдаты подразделения «Запад» заняли Торское и сделали рывок вглубь обороны ВСУ, заняв Вольное поле.

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Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над населёнными пунктами Торское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Как рассказали в Минобороны России, это заслуги бойцов «Западной» группировки ВС РФ и «Центра».

Татьяна Миссуми
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