Армия России взяла стратегически важное село и дала переговорщикам новый козырь

Российские военнослужащие взяли под свой контроль стратегически важный посёлок Вольное Поле в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ и добавили, что всего за последнюю неделю освобождено шесть населённых пунктов в зоне спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ выдавили противника из Котляровки, Миролюбовки, Михайловки и Новоалександровки в ДНР, а также солдаты подразделения «Запад» заняли Торское и сделали рывок вглубь обороны ВСУ, заняв Вольное поле.