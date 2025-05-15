Российские военные установили контроль над населёнными пунктами Торское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Как рассказали в Минобороны России, это заслуги бойцов «Западной» группировки ВС РФ и «Центра».

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия неожиданно для украинских войск начала наступление в Сумской области. Военнослужащие ВС РФ пересекли границу у Миропольского, пока ВСУ были в замешательстве.