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Регион
15 мая, 09:20

Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Российские военные установили контроль над населёнными пунктами Торское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Как рассказали в Минобороны России, это заслуги бойцов «Западной» группировки ВС РФ и «Центра».

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Торское ДНР. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоалександровка ДНР», — пояснили в военном ведомстве.

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Владимир Озеров
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