Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
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Российские военные установили контроль над населёнными пунктами Торское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Как рассказали в Минобороны России, это заслуги бойцов «Западной» группировки ВС РФ и «Центра».
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Торское ДНР. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоалександровка ДНР», — пояснили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия неожиданно для украинских войск начала наступление в Сумской области. Военнослужащие ВС РФ пересекли границу у Миропольского, пока ВСУ были в замешательстве.