Армия России начала неожиданное наступление в Сумской области, ВСУ в замешательстве
«Иди и смотри»: ВС РФ начали неожиданное наступление в Сумской области
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Российские военные начали новое неожиданное наступление в Сумской области. Об этом пишет телеграм-канал «Иди и смотри».
«Российские части пересекли границу у Миропольского», — рассказал источник канала.
Он добавил, что противник не ожидал наступления и пребывает в замешательстве. Также отмечается, что наступление ВС РФ является результатом неудачного штурма ВСУ Поповки в Белгородской области.
Российская авиация наносит массированные удары по позициям противника.
Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся к боям в Сумской области и пытаются удержать Юнаковку. Этот крупный логистический центр очень важен для Украины.