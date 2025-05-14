Армия России начала неожиданное наступление в Сумской области, ВСУ в замешательстве

Российские военные начали новое неожиданное наступление в Сумской области. Об этом пишет телеграм-канал «Иди и смотри».

«Российские части пересекли границу у Миропольского», — рассказал источник канала.

Он добавил, что противник не ожидал наступления и пребывает в замешательстве. Также отмечается, что наступление ВС РФ является результатом неудачного штурма ВСУ Поповки в Белгородской области.

Российская авиация наносит массированные удары по позициям противника.