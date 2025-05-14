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Регион
14 мая, 17:58

Военкор заявил о начале битвы за «сердце русской весны» в ДНР

Военкор Стешин заявил о начале битвы за Славянск в ДНР

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Активные боевые действия начались в районе Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале «Русский тарантасъ».

«Началась битва за Славянск. Пролог — эвакуация из Дружковской и Лиманской громад», — пишет Стешин.

По его словам, Украина подтверждает эвакуацию. Военкор добавил, что обязательным мероприятием перед сдачей города является визит главаря киевского режима Владимира Зеленского, хотя в окрестности, в данном случае подойдёт Краматорск. Также Стешин напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация — крупнейшая на Донбассе. Её протяжённость составляет более 100 километров.

«Славянск — сердце «русской весны». Судя по конфигурации фронта, будут полуокружать и выдавливать вверх», — предположил Стешин.

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Ранее Life.ru писал, что «Герани» ВС РФ разнесли склад с патронами и ремонтный цех в Краматорске. Момент попал на видео.

Никита Никонов
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