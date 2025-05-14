«Готовятся к боям»: Стало известно, какой населённый пункт боятся потерять ВСУ
ТАСС: ВСУ готовятся к боям в Сумской области и пытаются удержать Юнаковку
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Украинские подразделения сосредоточили усилия на защите населённого пункта Юнаковка, который является крупным логистическим центром в Сумской области. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноимённой области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», — рассказали агентству ТАСС в военных кругах.
Однако делать заявления о предстоящих столкновениях, по мнению российского военного руководства, преждевременно. На данный момент украинские силы сосредоточены на удержании других важных территорий — крупного логистического центра Юнаковки.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешную попытку окружить и изолировать Глушковский район в Курской области, отрезав его от соседних территорий по линии реки Сейм. Данная операция задумывалась Киевом для получения преимущества на переговорах с Москвой.