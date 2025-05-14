Украинские подразделения сосредоточили усилия на защите населённого пункта Юнаковка, который является крупным логистическим центром в Сумской области. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноимённой области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», — рассказали агентству ТАСС в военных кругах.

Однако делать заявления о предстоящих столкновениях, по мнению российского военного руководства, преждевременно. На данный момент украинские силы сосредоточены на удержании других важных территорий — крупного логистического центра Юнаковки.