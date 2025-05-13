Козырь на переговорах: Алаудинов раскрыл цель ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ пытались изолировать Глушковский район под Курском, но не смогли
Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
ВСУ пытались окружить и отрезать Глушковский район в Курской области от соседних по линии реки Сейм. Эта операция должна была послужить козырем для Киева во время переговоров с Москвой, но оказалась безуспешной, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Они [ВСУ. — прим. Life.ru] хотели Глушковский район полностью взять, у них не получилось. У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры», — отметил генерал-лейтенант в беседе с РИА «Новости».
По замыслу украинской стороны, захваченная курская территория должна была стать предметом обмена на те земли, возврата которых они требуют от России. Речь идёт о территориях, которые по сути своей были освобождены за последние три года ценой тяжёлых боёв и потерь, отметил Алаудинов. Будучи изгнанными из Курской области, ВСУ предприняли очередную попытку проникнуть на её территорию, но тщетно.
Ранее сообщалось, что посёлок Глушково Глушковского района Курской области стал мишенью вражеского беспилотника. Удар FPV-дроном привёл к полному уничтожению одного жилого здания и возгоранию другого. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв, поскольку жильцы разрушенных домов заблаговременно переехали в Курск.