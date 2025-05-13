ВСУ пытались окружить и отрезать Глушковский район в Курской области от соседних по линии реки Сейм. Эта операция должна была послужить козырем для Киева во время переговоров с Москвой, но оказалась безуспешной, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они [ВСУ. — прим. Life.ru] хотели Глушковский район полностью взять, у них не получилось. У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры», — отметил генерал-лейтенант в беседе с РИА «Новости».

По замыслу украинской стороны, захваченная курская территория должна была стать предметом обмена на те земли, возврата которых они требуют от России. Речь идёт о территориях, которые по сути своей были освобождены за последние три года ценой тяжёлых боёв и потерь, отметил Алаудинов. Будучи изгнанными из Курской области, ВСУ предприняли очередную попытку проникнуть на её территорию, но тщетно.