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13 мая, 14:42

Козырь на переговорах: Алаудинов раскрыл цель ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытались изолировать Глушковский район под Курском, но не смогли

Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

ВСУ пытались окружить и отрезать Глушковский район в Курской области от соседних по линии реки Сейм. Эта операция должна была послужить козырем для Киева во время переговоров с Москвой, но оказалась безуспешной, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они [ВСУ.прим. Life.ru] хотели Глушковский район полностью взять, у них не получилось. У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры», — отметил генерал-лейтенант в беседе с РИА «Новости».

По замыслу украинской стороны, захваченная курская территория должна была стать предметом обмена на те земли, возврата которых они требуют от России. Речь идёт о территориях, которые по сути своей были освобождены за последние три года ценой тяжёлых боёв и потерь, отметил Алаудинов. Будучи изгнанными из Курской области, ВСУ предприняли очередную попытку проникнуть на её территорию, но тщетно.

ВСУ танками крушили жилые дома и больницы с беженцами под Курском
ВСУ танками крушили жилые дома и больницы с беженцами под Курском

Ранее сообщалось, что посёлок Глушково Глушковского района Курской области стал мишенью вражеского беспилотника. Удар FPV-дроном привёл к полному уничтожению одного жилого здания и возгоранию другого. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв, поскольку жильцы разрушенных домов заблаговременно переехали в Курск.

Ольга Сливченко
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