ВСУ танками крушили жилые дома и больницы с беженцами под Курском

Боевики ВСУ во время вторжения в Курскую область били из танков по жилым домам, где скрывались гражданские, в Глушковском районе Курской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода.



«Из танка били. ВСУ видели, что гражданские объекты, но всё равно атаковали дома. Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там ещё есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам», — сказал российский военнослужащий.

По словам Бороды, артиллерия ВСУ отрабатывала и по другим гражданским объектам, среди которых были и медицинские учреждения.