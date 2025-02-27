ВСУ танками крушили жилые дома и больницы с беженцами под Курском
Боец Борода: ВСУ танками атаковали жилые дома в Глушковском районе под Курском
Боевики ВСУ во время вторжения в Курскую область били из танков по жилым домам, где скрывались гражданские, в Глушковском районе Курской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода.
«Из танка били. ВСУ видели, что гражданские объекты, но всё равно атаковали дома. Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там ещё есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам», — сказал российский военнослужащий.
По словам Бороды, артиллерия ВСУ отрабатывала и по другим гражданским объектам, среди которых были и медицинские учреждения.
Ранее жительница Курской области рассказала, что украинские боевики расстреляли 20 из 55 мирных жителей оставшихся в селе неподалёку от Суджи. Оставшихся людей загнали в подвалы, где они ждали, пока их освободит российская армия.
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