Один дом разрушен, второй — горит: ВСУ атаковали дронами Курскую область
Хинштейн сообщил об ударе дронами ВСУ по жилым домам в Курской области
Вражеский беспилотник атаковал сегодня посёлок Глушково Глушковского района Курской области. В результате удара FPV-дроном одно жилое здание разрушено полностью, а другое загорелось. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
Он отметил, что пострадавших и жертв, к счастью, удалось избежать, так как жители разрушенных строений ранее переехали из посёлка в Курск.
Также Хинштейн посоветовал местным жителям воздержаться от поездок в приграничье из-за повышенной опасности и вероятной повторной атаки со стороны украинской армии.
Ранее сообщалось об ударе ВСУ по Рыльску вечером 11 мая. По предварительной информации, под удар попали гостиница и автомойка. В результате атаки пострадали трое человек, которые были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Позднее СК возбудил уголовное дело о теракте.
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