Один дом разрушен, второй — горит: ВСУ атаковали дронами Курскую область

Вражеский беспилотник атаковал сегодня посёлок Глушково Глушковского района Курской области. В результате удара FPV-дроном одно жилое здание разрушено полностью, а другое загорелось. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Он отметил, что пострадавших и жертв, к счастью, удалось избежать, так как жители разрушенных строений ранее переехали из посёлка в Курск.