Переговоры в Стамбуле окончены, делегации разошлись и готовят заявления

Переговоры РФ и Украине в Стамбуле не будут продолжены, делегации разошлись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», — отметил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, сейчас участники переговоров готовят заявления для прессы.

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшним переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США. Спустя 1 час 50 минут после начала переговоров СМИ сообщили об их завершении. Потом появилась информация, что это может паузу и стороны думают над продолжением диалога.