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16 мая, 13:03

Переговоры в Стамбуле окончены, делегации разошлись и готовят заявления

ТАСС: Переговоры в Стамбуле завершены, делегации разошлись и готовят заявления

Российская делегация на переговорах в Стамбуле. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Российская делегация на переговорах в Стамбуле. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Переговоры РФ и Украине в Стамбуле не будут продолжены, делегации разошлись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», — отметил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, сейчас участники переговоров готовят заявления для прессы.

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшним переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США. Спустя 1 час 50 минут после начала переговоров СМИ сообщили об их завершении. Потом появилась информация, что это может паузу и стороны думают над продолжением диалога.

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За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. В состав делегации РФ входили её глава, помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, а также группа экспертов. Делегация Киева возглавил министр обороны Умеров. Также присутствовали первый замглавы МИД Кислица, замглавы СБУ Поклад, замначальника Генштаба ВСУ Шевченко.

Никита Никонов
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