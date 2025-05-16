Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле спустя час

В Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Украиной, продолжавшиеся более часа. Во встрече приняли участие, в частности, глава Госдепартамента Марко Рубио, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Напомним, накануне переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись, так как представители Киева не явились к месту встречи. По предварительным данным, встреча делегаций начнётся 16 мая в полдень в Стамбуле. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля. Ожидается, что переговоры между Россией и Украиной пройдут после того, как делегации обеих стран проведут встречи с представителями Турции и США.