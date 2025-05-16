Переговоры России и Украины начнутся с приветствия Турции
Делегации России и Украины могут начать переговоры в Стамбуле в полдень
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Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле, предположительно, стартует в полдень. Она начнётся с приветствия турецких организаторов площадки для переговоров.
«Контакт ожидается в полдень, Турция поприветствует стороны», — передаёт источник ТАСС.
Напомним, что переговоры должны были пройти ещё вчера, но украинская сторона так и не приехала. Делегация РФ провела в ожидании весь день, а Владимир Зеленский даже предложил провести встречу в онлайн-формате, чтобы избежать дополнительных сложностей.