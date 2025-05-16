Рубио анонсировал участие делегата США в переговорах России и Украины в Стамбуле
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
В российско-украинский переговорах в Стамбуле будет принимать участие представитель американской администрации, сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время официального визита в Анталью.
Дипломат намерен в пятницу 16 мая побеседовать в Стамбуле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией, а «кто-то из его команды будет задействован в переговорах с Россией». Рубио считает, что Москва направила в Турцию «группу более низкого уровня».
«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — сказал госсекретарь США.
Напомним, российская сторона в Стамбуле ожидала украинских коллег с раннего утра 15 мая. Владимир Зеленский прибыл в Анкару и сразу выразил недовольство составом российской переговорной группы. По итогу переговоры перенеслись на 16 мая из-за ожидания делегации из Украины.