Рубио анонсировал участие делегата США в переговорах России и Украины в Стамбуле

В российско-украинский переговорах в Стамбуле будет принимать участие представитель американской администрации, сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время официального визита в Анталью.

Дипломат намерен в пятницу 16 мая побеседовать в Стамбуле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией, а «кто-то из его команды будет задействован в переговорах с Россией». Рубио считает, что Москва направила в Турцию «группу более низкого уровня».