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Регион
15 мая, 20:38

Мединский: Делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле с утра 16 мая

Российская делегация будет ждать украинских коллег в Стамбуле с 10 утра 16 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи с главой МИД Турции.

Заявление Владимира Мединского в Стамбуле. Видео © Telegram / МИД России

«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — сказал помощник президента.

Он подчеркнул, что российская делегация прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Отметим, что вечером 15 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской делегацией под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча проходила в президентском дворце Долмабахче.

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Напомним, российская сторона в Стамбуле ожидала украинских коллег с раннего утра. Владимир Зеленский прибыл в Анкару и сразу выразил недовольство составом российской переговорной группы. По итогу переговоры перенеслись на 16 мая из-за ожидания делегации из Украины.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Лия Мурадьян
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