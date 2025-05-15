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Регион
15 мая, 15:47

Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле 16 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там», — объявил он.

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Напомним, переговоры были назначены на сегодня, а делегация РФ с самого утра ожидает в Стамбуле украинских коллег. Сегодня в Анкару прилетел Владимир Зеленский, который чуть ли не с трапа своего самолёта начал возмущаться составом российской переговорной группы. Спикер МИД Мария Захарова предложила ему следить за языком, отметив, что глава США Дональд Трамп не увидел никаких проблем с делегацией России. Украинскую команду будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.

Юрий Лысенко
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