Захарова призвала Запад усадить «‎выкормышей» за стол переговоров в Стамбуле

Делегация Российской Федерации в Стамбуле полностью готова начинать переговоры, а вот представители западных стран явно побаиваются. Об этом заявила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российские дипломаты, являясь профессионалами своего дела, готовы к содержательному разговору по самому широкому кругу общих тем, которых у Москвы и Киева огромное количество.

«Возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями ещё и звание трусливых истеричек», — советует Захарова «коллективному Брюсселю».