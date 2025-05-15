Зеленский намекнул на продолжение переговоров с Россией в пятницу и назвал главную цель Киева

Делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Таким образом он дал понять, что переговоры с Россией могут продолжиться и в пятницу. Кроме того, по словам главаря киевского режима, его делегация встретится с представителями США и Турции.

Зеленский добавил, что для Киева главная цель переговоров в Стамбуле заключается в прекращении огня.