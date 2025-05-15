Зеленский намекнул на продолжение переговоров с Россией в пятницу и назвал главную цель Киева
Зеленский: Делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая
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Делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Таким образом он дал понять, что переговоры с Россией могут продолжиться и в пятницу. Кроме того, по словам главаря киевского режима, его делегация встретится с представителями США и Турции.
Зеленский добавил, что для Киева главная цель переговоров в Стамбуле заключается в прекращении огня.
«Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня — [вопрос] номер один», — сказал Зеленский.
Напомним, что сегодня, 15 мая, должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны, как и в 2022 году, встретятся в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Зеленский тоже прилетел сегодня в Турцию и, сойдя с самолёта, начал высказывать недовольство командой переговорщиков из РФ, указывая на то, что его делегаты якобы повыше рангом, ведь Киев послал министра обороны Умерова и главу Офиса президента Ермака. В самой встрече главарь киевского режима участие не примет.