Эксперты после землетрясения изучают ВПП в Анкаре, откуда вылетит Зеленский

Специалисты проводят проверку взлётно-посадочных полос аэропорта Анкары после землетрясения магнитудой 5,2, сообщают местные СМИ. Между тем вылет самолёта Зеленского перенесён на 16:30 — ранее его ожидали в 16:00.

Облачённый в «‎траур» Зеленский чуть не свалился с трапа самолёта в Анкаре

Облачённый в «‎траур» Зеленский чуть не свалился с трапа самолёта в Анкаре

Напомним, сейчас там находится украинская делегация совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они прибыли в столицу Турции для того, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходят в президентском комплексе, начиная с 13:00. После завершения встречи делегация планирует вылететь в Стамбул для продолжения переговоров с Россией.