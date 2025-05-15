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Регион
15 мая, 15:08

Мединский поставил на место Зеленского, возмущённого «‎низким рангом» переговорщиков Кремля

Мединский: Российская делегация обладает всеми полномочиями для переговоров

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Российская делегация на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле обладает всеми полномочиями для ведения диалога с украинскими коллегами и настроена на очень конструктивный лад. Об этом заявил глава российской команды переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам.

Выступление Владимира Мединского перед журналистами. Видео © Life.ru

«Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», — заявил Мединский.

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Напомним, что российская делегация, прибывшая в Стамбул с утра, ожидает встречи с украинскими представителями, которые пока не спешат. Зеленский начал свой визит в Анкару с критики состава российской делегации. Мария Захарова в ответ призвала его воздержаться от оскорблений, напомнив, что Дональда Трампа уровень делегации в своё время устроил. Но Зеленский в итоге отправил вместо себя в Стамбул министра обороны Украины Рустема Умерова.

Наталья Афонина
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