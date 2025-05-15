Мединский поставил на место Зеленского, возмущённого «‎низким рангом» переговорщиков Кремля

Российская делегация на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле обладает всеми полномочиями для ведения диалога с украинскими коллегами и настроена на очень конструктивный лад. Об этом заявил глава российской команды переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам.