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Регион
15 мая, 14:54

Мединский назвал главную задачу переговоров в Стамбуле

Мединский назвал выход на установление прочного мира главной задачей переговоров

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Глава российской делегации Владимир Мединский выступил в генеральном консульстве РФ в Стамбуле и назвал ключевую задачу переговоров с Украиной. По его словам, это выход на установление долгосрочного мира.

Полное выступление Владимира Мединского в генконсульстве в Стамбуле. Видео © Life.ru

«Задача прямых переговоров — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — сказал Мединский.

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Напомним, на 15 мая назначены переговоры представителей РФ и Украины Стамбуле. Несколько минут назад закончилось выступление главы делегации России, помощника президента Владимира Мединского. Он подчеркнул, что переговорная группа РФ обладает необходимыми компетенциями и рассматривает встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

Ранее Зеленский сообщил, что делегация Киева отправилась из Анкары в Стамбул.

Никита Никонов
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