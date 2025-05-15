Мединский назвал главную задачу переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский выступил в генеральном консульстве РФ в Стамбуле и назвал ключевую задачу переговоров с Украиной. По его словам, это выход на установление долгосрочного мира.

Полное выступление Владимира Мединского в генконсульстве в Стамбуле. Видео © Life.ru

«Задача прямых переговоров — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — сказал Мединский.

Напомним, на 15 мая назначены переговоры представителей РФ и Украины Стамбуле. Несколько минут назад закончилось выступление главы делегации России, помощника президента Владимира Мединского. Он подчеркнул, что переговорная группа РФ обладает необходимыми компетенциями и рассматривает встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.