Зеленский: Делегация Киева отправилась в Стамбул из Анкары
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Делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул на переговоры с представителями России. Об этом заявил Владимир Зеленский.
По его словам, киевские делегаты прибудут в Стамбул, а кто-то уже там. Также он допустил, что встреча состоится завтра.
Ранее Зеленский сообщил, что делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая.
Напомним, прямые переговоры России и Украины назначены в Стамбуле во второй половину 15 мея. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Умеров.