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15 мая, 14:46

Зеленский: Делегация Киева отправилась в Стамбул из Анкары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул на переговоры с представителями России. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, киевские делегаты прибудут в Стамбул, а кто-то уже там. Также он допустил, что встреча состоится завтра.

Ранее Зеленский сообщил, что делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая.

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Напомним, прямые переговоры России и Украины назначены в Стамбуле во второй половину 15 мея. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Умеров.

Никита Никонов
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