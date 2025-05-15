Зеленский: Делегация Киева отправилась в Стамбул из Анкары

Делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул на переговоры с представителями России. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, киевские делегаты прибудут в Стамбул, а кто-то уже там. Также он допустил, что встреча состоится завтра.

Ранее Зеленский сообщил, что делегация Украины останется в Стамбуле 16 мая.