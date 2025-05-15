Мединский: Россия готова к возобновлению переговоров и возможным компромиссам
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Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле и возможным компромиссам. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, представители РФ сохраняют рабочий настрой перед переговорами, которые были намечены на сегодня, но пока не начались.
Напомним, что делегация России с самого утра ждёт своих украинских визави в Стамбуле, однако те не спешат на встречу. А Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, и вовсе начал свой визит с критики состава российской делегации. В ответ Мария Захарова призвала его воздержаться от оскорбительных высказываний, а вот Дональда Трампа в отличие от Зеленского уровень делегации России устроил. В эти минуты Зеленский завершил встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и, как ожидается, пообщается со СМИ. С заявлением для прессы собирается выступить и наша делегация.