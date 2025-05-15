Мединский: Россия готова к возобновлению переговоров и возможным компромиссам

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле и возможным компромиссам. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, представители РФ сохраняют рабочий настрой перед переговорами, которые были намечены на сегодня, но пока не начались.