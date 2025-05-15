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Регион
15 мая, 13:30

Глава российской делегации Мединский сделает заявление для прессы в 17:30

«Звезда»: Российская делегация в Стамбуле сделает важное заявление

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российская делегация, прибывшая в Стамбула на переговоры с Украиной, в ближайшее время сделает заявление. Об этом сообщает ряд СМИ.

«В ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации, сообщил источник корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову», — информирует телеканал «Звезда».

Уточняется, что заявление будет до переговоров, примерно через час.

Пресс-секретарь генконсульства России в Стамбуле подтвердил, что глава делегации РФ Владимир Мединский сделает заявление для прессы в 17:30 мск.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны пройти переговоры России и Украины. Известно, что делегацию РФ, как и в 2022 году, будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский, также в неё вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Представители РФ уже находятся в Стамбуле в ожидании прибытия украинских визави. Владимир Зеленский тоже прилетел сегодня в Турцию, но не в Стамбул, а в Анкару, и назвал команду российских переговорщиков «бутафорной».

Никита Никонов
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