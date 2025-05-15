Глава российской делегации Мединский сделает заявление для прессы в 17:30

Российская делегация, прибывшая в Стамбула на переговоры с Украиной, в ближайшее время сделает заявление. Об этом сообщает ряд СМИ.

«В ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации, сообщил источник корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову», — информирует телеканал «Звезда».

Уточняется, что заявление будет до переговоров, примерно через час.